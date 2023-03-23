Подмосковье 23 марта 2023, 08:17 Завод сборных моделей и настольных игр в Лобне обновил оборудование за счет господдержки

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Завод сборных моделей и настольных игр «Звезда» в Лобне в прошлом году завод получил компенсацию на приобретение нового оборудования. Господдержка позволила модернизировать и расширить производство.

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Более 30 лет компания производит модели самолетов, танков, кораблей, автомобилей, парусников и подводных лодок. Для взрослых делают точные копии военной и гражданской техники, для самых маленьких — мультяшные вертолеты и истребители. Каждый месяц на заводе «Звезда» разрабатывают по три-четыре новые модели.

Еще одно направление — настольные игры. В ассортименте — около 650 наименований продукции, а в год здесь выпускают более миллиона изделий.

Почти 300 сотрудников конструкторского бюро и производственного цеха работают над созданием моделей и игр. Рынки сбыта сейчас в основном российские, компания активно работает с новыми потребителями.

«Задача муниципалитета и региона — не просто помочь бизнесу продолжить существование, а создать условия для его развития. Это позволит нам сохранить стабильность экономики и увеличить количество рабочих мест», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Глава познакомился с производством и встретился с сотрудницами завода, чьи мужья находятся сейчас в зоне специальной военной операции. Поддержке семей мобилизованных в Лобне уделяют большое внимание, и к вопросу оказания помощи подходят адресно.

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