23 марта 2023, 08:17
Завод сборных моделей и настольных игр в Лобне обновил оборудование за счет господдержки
Завод сборных моделей и настольных игр «Звезда» в Лобне в прошлом году завод получил компенсацию на приобретение нового оборудования. Господдержка позволила модернизировать и расширить производство.
Реклама
Более 30 лет компания производит модели самолетов, танков, кораблей, автомобилей, парусников и подводных лодок. Для взрослых делают точные копии военной и гражданской техники, для самых маленьких — мультяшные вертолеты и истребители. Каждый месяц на заводе «Звезда» разрабатывают по три-четыре новые модели.
Еще одно направление — настольные игры. В ассортименте — около 650 наименований продукции, а в год здесь выпускают более миллиона изделий.
Почти 300 сотрудников конструкторского бюро и производственного цеха работают над созданием моделей и игр. Рынки сбыта сейчас в основном российские, компания активно работает с новыми потребителями.
«Задача муниципалитета и региона — не просто помочь бизнесу продолжить существование, а создать условия для его развития. Это позволит нам сохранить стабильность экономики и увеличить количество рабочих мест», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Глава познакомился с производством и встретился с сотрудницами завода, чьи мужья находятся сейчас в зоне специальной военной операции. Поддержке семей мобилизованных в Лобне уделяют большое внимание, и к вопросу оказания помощи подходят адресно.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Заводы
Реклама
Реклама