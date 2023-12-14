Подмосковье 14 декабря 2023, 10:53 Завод сантехнических инсталляций построят в Балашихе к 2025 году Unsplash

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Компания «Тайм» приступает к строительству завода монтажных систем для сантехники в городском округе Балашиха. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Производственно-складской комплекс появится на участке площадью более трех гектаров. Надел предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль».

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В проект компания «Тайм» инвестирует порядка 1,3 миллиарда рублей. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в 2025 году, что позволит создать более 200 рабочих мест.

«Мы будем изготавливать сантехнические инсталляции — эффективное инженерное решение скрытого монтажа для установки сантехники. При выходе на полную мощность наше производство сможет ежегодно выпускать более 100 тысяч единиц этой важной импортозамещающей продукции», — рассказал генеральный директор компании «Тайм» Михаил Ивлев.

Узнать о мерах поддержки бизнеса, а также подать заявку на их получение можно на инвестиционном портале Московской области. Здесь же можно подобрать земельный участок для реализации проекта, в том числе по программе «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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