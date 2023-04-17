17 апреля 2023, 16:43
Завод сайдинга и склад построят в Сергиевом Посаде в 2024 году
Завод пластмассовых плит, полос и труб «Лидертрейд» из Сергиева Посада расширил инвестпроект по строительству завода винилового сайдинга. Вложения в него увеличили более чем в 2,5 раза.
По проекту компания построит двухэтажное здание, которое оснастят современным оборудованием, а также склад и контрольно-пропускной пункт. Там также будут работать лаборатория и офисно-бытовое помещение. Ежегодно предприятие сможет выпускать свыше 450 тонн панелей и свыше 600 тонн аксессуаров к виниловой модели.
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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в проект увеличили до 80 миллионов рублей.
«Это вызвано увеличением плановой производственной мощности проекта, ростом средней заработной платы работников предприятия и рядом других факторов. Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2024 года», — сказала она.
«Лидертрейд» занимается производством и поставкой кровельных материалов и сайдинга в Москве и Подмосковье.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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Сергиев Посад
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