Подмосковье 10 марта 2023, 14:28 Завод радиаторов из Электростали повысит производительность благодаря национальному проекту

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Компания «Терминус» по выпуску радиаторов и полотенцесушителей из Электростали стала еще одним участником нацпроекта «Производительность труда». Специалисты Регионального центра компетенций определят слабые места на производстве и помогут их устранить.

Процесс изготовления крашеных электрических полотенцесушителей был выбран в качестве пилотного потока для реализации мероприятий национального проекта. Рабочая группа проведет диагностику процессов, определит проблемные места и создаст эталонный участок. Задача экспертов — оптимизировать деятельность линии так, чтобы снизить издержки и повысить прибыль без существенных вложений. В этом и есть смысл нацпроекта «Производительность труда».

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Впоследствии руководители компании «Терминус» смогут применить полученный опыт и на других производственных линиях, со временем увеличив эффективность всего завода.

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«Подмосковье уже привлекло в нацпроект „Производительность труда“ около 160 компаний. К 2024 году планируется привлечь еще столько же», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В начале года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что регион вошел в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.