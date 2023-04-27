Подмосковье 27 апреля 2023, 11:40 Завод полутвердых и мягких сыров начали строить в Ленинском округе Unsplash

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Компания «Рота-Агро» начала строительство пищевого завода на территории индустриального парка «Горки-1» в Ленинском округе. Здесь будут выпускать полутвердые, твердые и мягкие сыры.

«Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей. Запуск завода по производству сыров позволит создать порядка 70 рабочих мест для жителей округа», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Запустить производство планируется уже в конце этого года.

Резиденты индустриального парка «Горки-1» реализуют инвестиционные проекты на сумму свыше 3,2 миллиарда рублей. Подобрать площадку для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно выступит с обращением к жителям в мае. Уже сейчас все желающие смогут пройти опрос о том, каких перемен не хватает в регионе.