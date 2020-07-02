Завод полуфабрикатов расширили в Электрогорске. Это даст более 300 рабочих мест

В подмосковном Электрогорске создали новый корпус завода полуфабрикатов. Он будет выпускать пельмени, блины с начинками, замороженные блюда, чебуреки и не только. Для этого создадут более 300 рабочих мест.

Производство здесь расширил завод «Элика». Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

И это крупный инвестиционный проект по изготовлению замороженных продуктов. В настоящее время завершено строительство помещения площадью 30 тысяч квадратных метров Андрей Разин.

Компания предлагает широкий выбор замороженной продукции. Ее продают не только в России, но и в странах СНГ. Производство экологически безопасное. Завод оснащен современной техникой.

По словам Разина, новый корпус позволит увеличить мощности предприятия до 175 тонн готовой продукции в сутки.

Все это позволит обеспечить потребительский спрос на продукцию предприятия и расширить экспортные связи Андрей Разин.

Для всех типов продукции на заводе предусмотрены раздельные линии производства и морозильные аппараты. Плановый объем инвестиций — 1,1 миллиарда рублей.

А на сегодняшний день здесь осталось завершить отделку нового корпуса, благоустройство территории и подведение инженерных сетей. Запустить производство в новом помещении планируют с первого квартала 2021 года.

В Дмитровском округе, например, к концу зимы возведут первую очередь завода по производству сыра и молочной продукции. На работу здесь примут более 200 человек.