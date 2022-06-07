Завод почти на 400 рабочих мест построят в Кашире

В поселке Новоселки на территории особой экономической зоны «Кашира» построят завод по производству домокомплектов общей площадью 27 690 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ведомство выдало разрешение на строительство завода, по окончании строительства получат рабочие места 375 специалистов.

Реализацию проекта курирует персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области. На предприятии запустят высокотехнологичное гибкое производство широкого перечня изделий из тяжелого и легкого бетона на основе гранулированной пеностеклокерамики.

Выпуск продукции осуществят более чем тысяча единиц современного автоматизированного оборудования. На нем изготовят домокомплекты по индустриальной технологии, с ее помощью удастся повысить производительность труда, обеспечить высокое качество продукции, снизить сроки строительства и себестоимость.

Продукция предприятия востребована при строительстве жилья различной этажности, она обеспечит запросы потребителей в радиусе 300 километров.

Окончание строительства объекта запланировано на второй квартал 2024 года. Предварительно, объем инвестиций в строительство производственных зданий составит 1,8 миллиарда рублей, а общие вложения превысят три миллиарда рублей.