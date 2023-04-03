Подмосковье 03 апреля 2023, 14:25 Завод из Одинцова сократил время выпуска кассовых боксов для супермаркетов благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Зенит Ритейл Солюшнс» из Одинцова повысила производительность благодаря нацпроекту. Время протекания процесса на пилотном участке сократилось на 53%.

Предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда» и увеличила мощности на пилотном участке по сборке кассовых боксов. Компания занимается выпуском оборудования для оснащения супермаркетов.Наладить работу помогали специалисты Регионального центра компетенций.

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Как рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, за полгода завод сократил время протекания работы на участке на 53%, а объем незавершенного производства снизился на 50%.

«При этом выработка на одного сотрудника увеличилась на 43% — если ранее за смену специалист изготавливал 0,8 комплекта оборудования, то сейчас он за это же время делает 1,5 комплекта. Все это отражается на себестоимости производства, а значит и на финансовых показателях предприятия», — добавила она.

Полученный опыт компания внедрит на других участках. Так, предприятие уже открыло новый проект по оптимизации деревообрабатывающего производства.

Ранее губернатор Подмсоковья Андрей Воробьев рассказал Путину о поддержке жителей и экономики. Он сообщил, что в Московской области развивают 130 проектов по импортозамещению, в прошлом году реализовали 24, в будущем планируют реализовать еще 57.

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