Крупнейшее промышленное предприятие газифицировали в Подмосковье | 360°

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Крупнейшее промышленное предприятие газифицировали в Подмосковье

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Завод по выпуску гусеничных шасси для военной техники газифицировали в Мытищах. Это крупнейшее промышленное предприятие занимается исполнением государственного оборонного заказа.

Мытищинский машиностроительный завод входит в группу компаний «Концерн „Калашников“. Здесь изготавливают гусеничные шасси для военной техники. Энергетики компании «Мособлгаз» в короткие сроки проложили сети к блочно-модульной котельной завода и подключили объект. Протяженность трубопровода составила 256,5 метра.

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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, техприсоединение к инженерным сетям для всех категорий потребителей проводится в электронной форме. Такую практику в регионе реализуют 462 организации, охватывающие 98% территории региона.

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«Цифровизация услуги позволила снизить до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям предпринимателей.  Нормативный же срок выполнения работ составляет четыре месяца», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подать единую электронную заявку на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Московской области можно в личном кабинете РПГУ.

Продолжается работа по догазификации сел и деревень. В Подмосковье в рамках президентской программы построили уже 1800 километров новых газораспределительных сетей. Таким образом получилось провести голубое топливо уже в 2200 населенных пунктов.

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