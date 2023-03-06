Подмосковье 06 марта 2023, 13:52 Завод по сборке детских площадок в Серпухове отказался от импортных деталей

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Завод по сборке детских и спортивных площадок компании «Вивана» в Серпухове отказался от импортных комплектующих. На производстве делают детали из металлов, дерева и других материалов.

«Мы не могли и не хотели находиться в постоянной зависимости от колебания курса валют, мировых цен на материалы и составляющие детали», — сообщил начальник производства Сергей Корнев.

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По его словам, на заводе делают даже борты для хоккейных площадок. Формы для изготовления матриц тоже научились изготавливать в рамках собственного производства.

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«Три основных направления у нас на производстве — металлообработка, деревянный цех и литье из пластмассы», — заявил Сергей Корнев.

В Подмосковье более 60 проектов по импортозамещению находятся на стадии получения господдержки. Объем инвестиций в них превысил сумму в 33 миллиарда рублей.

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