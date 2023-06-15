Подмосковье 15 июня 2023, 23:29 Завод по розливу безалкогольных напитков появится в Подмосковье в 2025 году

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и ООО «Софт Старт» подписали соглашение о создании в регионе SPV-компании. К 2025 году в регионе появится завод по розливу безалкогольных напитков. Контакт заключили на полях ПМЭФ-2023.

Подписи поставили зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и финансовый директор компании «СОФТ СТАРТ» Мурат Борлаков.

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«В планах у компании строительство собственной производственной площадки общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций — около семи миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта в регионе появится более 500 рабочих мест. Сейчас проект находится в статусе подбора земельного участка», — рассказала Екатерина Зиновьева.

«Мы планируем заняться импортозамещением известных брендов, которые ушли из России. Производить будем соки и безалкогольные напитки. Уверен, что на рынке мы займем устойчивую позицию, а наша продукция превзойдет по качеству зарубежные напитки», — поделился Борлаков.

Ранее на полях ПМЭФ-2023 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев пообщались о реализации крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

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