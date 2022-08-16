Завод по производству жизненно важных лекарств построят в Дубне

Производство по розливу лекарственных форм в ампулы, флаконы и шприцы построят в особой экономической зоне «Дубна» Московской области. Ожидается, что компания будет заниматься выпуском препаратов для стабилизации давления при операциях, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для обезболивания при родах. Некоторые лекарства станут аналогами зарубежных препаратов.

Предприятие площадью 8094,7 квадратных метров будет состоять из двух производственных линий, склада готовой продукции, лабораторного комплекса и административно-бытовых помещений. Строительство завода позволит создать 180 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Проект создается при содействии Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Таким образом, получилось до пяти дней сократить сроки получения некоторых документов, проводилось проактивное сопровождение проекта, совещания по получению разрешения на строительство. Решены и другие проблемы.

Объем инвестиций застройщика «АРГУМЕНТУМ ФАРМА» составит порядка 1 миллиарда 500 миллионов рублей. Завершить возведение объекта планируется в 3 квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что межрегиональный форум по внедрению инвестиционного стандарта прошел в Истре в минувшие выходные. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил использовать полученный опыт на практике и продолжать упрощать процедуры и получение услуг для бизнеса.