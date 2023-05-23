Подмосковье 23 мая 2023, 16:12 Завод по производству цемента в Воскресенске открыли после реконструкции Главгосстройнадзор МО

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Специалисты завершили работы по реконструированию завода «Цементум» в Воскресенске, сообщила пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области. На территории предприятия проводили комплексную модернизацию с 2016 года.

На объекте установили новое газоочистное и обеспыливающее оборудование. Строители также возвели клинкерный склад и разработали систему водооборота в цеху помола цемента. Обновленный завод признали соответствующим мировым стандартам экологической безопасности.

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Оборот предприятия составит порядка одного миллиона тонн материала в год. Компания входит в топ-3 крупнейших производителей цемента в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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