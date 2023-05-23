23 мая 2023, 16:12
Завод по производству цемента в Воскресенске открыли после реконструкции
Специалисты завершили работы по реконструированию завода «Цементум» в Воскресенске, сообщила пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области. На территории предприятия проводили комплексную модернизацию с 2016 года.
На объекте установили новое газоочистное и обеспыливающее оборудование. Строители также возвели клинкерный склад и разработали систему водооборота в цеху помола цемента. Обновленный завод признали соответствующим мировым стандартам экологической безопасности.
Реклама
Оборот предприятия составит порядка одного миллиона тонн материала в год. Компания входит в топ-3 крупнейших производителей цемента в России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Заводы
Воскресенск
Реклама
Реклама