Завод по производству строительных герметиков появится в Подмосковье

Очередной крупный проект в сфере импортозамещения реализуют в Подмосковье. Компания «ТД «Кудо» на территории Богородского городского округа запускает крупный инвестиционный проект по производству строительных герметиков. С появлением нового предприятия инвестор создаст новые рабочие места для жителей городского округа.

«Инвестиции в проект нового завода по производству герметика компании «ТД «Кудо» оцениваются в 3,3 миллиардов рублей. Планируемый срок запуска предприятия — 2024 год. На заводе будет открыто порядка 170 вакансий. Запуск производства позволит заменить импортные герметики на российской рынке», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На заводе будут производить силиконовые, акриловые, полиуретановые, гибридные, полисульфидные клеи и герметики. На предприятии уже работает опытное производство. Отечественные аналоги зарубежной продукции производства компании «ТД «Кудо» позволят сократить зависимость от импорта в этом секторе.

На новом предприятии жители Богородского городского округа смогут получить работу по специальностям химика-технолога, наладчика, грузчика, упаковщицы и рабочего общего профиля.

Зампред Зиновьева сообщила о том, что сейчас инвестор направил в Минпромторг России заявку на включение компании в перечень системообразующих предприятий РФ. Одобрение заявки откроет для «ТД «Кудо» доступ к льготным кредитам для системообразующих предприятий. Это позволит привлечь дополнительные средства для финансирования инвестпроекта.

Компания «ТД «Кудо» уже активно участвует в государственных программах поддержки бизнеса. Так, компания является одним из подмосковных производителей, участвующих в национальном проекте «Производительность труда». В рамках проекта на предприятии внедряются практики «бережливого производства».