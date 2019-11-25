Завод по производству спутников начали строить в Подмосковье. Там создадут 180 рабочих мест

В Щелкове началось строительство завода по производству космических аппаратов (СПКА) для ПАО «Газпром» и других заказчиков. Там будут трудиться 180 человек.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

На заводе в год смогут собирать четыре крупных космических аппарата или 100 малых спутников. Завершить строительство и открыть предприятие планируется в третьем квартале 2022 года. А первый спутник изготовить могут уже в 2023 году. Общий объем инвестиций в проект составил 14 миллиардов рублей.

«Московская область является одним из российских лидером в сфере инновационного развития. В регионе около 100 тысяч человек работает в сфере технологий и инноваций. 40 тысяч работает на предприятиях, связанных с космической промышленностью. Новый завод позволит увеличить число высокооплачиваемых специалистов, занятых в это отрасли», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Источник фото: пресс-служба правительства Московской области

Хромов добавил, что спутники, которые будет выпускать подмосковное предприятие, составят конкуренцию иностранным аналогам.

По его мнению, космические аппараты подмосковного производителя позволят нашей космической промышленности предоставлять высококачественные спутниковые услуги как на российском, так и на международном рынке.