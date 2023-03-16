Подмосковье 16 марта 2023, 18:26 Завод по производству шпрот и рыбных деликатесов появится в Подольске в 2024 году

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В Подольске построят завод по производству шпрот и рыбных деликатесов. Предприятие позволит создать более 200 рабочих мест. Ожидается, что производство будет запущено к концу 2024 года.

«На предприятии будут производить миллион банок консервов в месяц, это порядка трех тысяч тонн рыбной продукции ежегодно. Планируется вложить в проект 350 миллионов рублей инвестиций», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сейчас завод находится в стадии проектирования. Его строительство будет происходить в три очереди. В рамках первой построят завод по производству шпрот, который заработает в 2024 году. К 2026 году завершат вторую и третью очереди: возведут административно-бытовой корпус и цех деликатесов.

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Проект реализуется ООО «АПК „Русский рыбный мир“». Компании уже предоставили три участка в аренду без проведения торгов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономическая ситуация в России значительно изменилась за последний год и Подмосковье ищет индивидуальный подход к каждому предпринимателю.

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