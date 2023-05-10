Подмосковье 10 мая 2023, 19:00 Завод по производству сельхозроботов обеспечит Подмосковье новыми рабочими местами Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Новый завод по производству роботов для сельского хозяйства построят в Подмосковье к 2030 году. В рамках первой очереди на производстве организуют 40 рабочих мест, в дальнейшем количество сотрудников увеличат до 130 человек.

Компания ООО «Суртсэй» намерена организовать в Подмосковье полный цикл производства программно-аппаратного комплекса робототехнических устройств. Это позволит заменить импортное оборудование на фермах.

Реклама

«Компанией разработан, апробирован и внедрен комплекс технологий по импортозамещению промышленных роботов для нужд сельского хозяйства. Технологии внедрены и успешно эксплуатируются в Омской области. Планируемый объем инвестиций в проект составит миллиард рублей», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Роботы помогают фермерам подталкивать и ворошить корм. Так, технологии позволяют повысить продуктивность скота до 70% ежегодно. Компания уже разработала отечественное оборудование, в том числе комплекс навозоудаления для коровников. Робот-скрепер для удаления навоза способен непрерывно работать семь часов. Кроме того, на предприятии будут производить щетки-чесалки для крупного рогатого скота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».