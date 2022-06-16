Завод по производству рыбных деликатесов построят в городском округе Подольск

В деревне Северово городского округа Подольск появится крупный завод площадью почти 13 тысяч квадратных метров.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство.

Возведение объекта сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Благодаря появлению нового завода будет создано 203 рабочих места. Об этом сообщила глава ведомства Инна Федотова.

Появление завода по производству рыбных деликатесов поспособствует импортозамещению в соответствующем продуктовом сегменте. Кроме того, это поможет развитию социально-экономического сектора региона.

Современное технологическое оборудование предприятия позволит выпускать продукцию, соответствующую самым высоким требованиям международных стандартов.

Планируется, что ежемесячно завод будет перерабатывать 240 тонн сырья, что обеспечит производство продукции широкого ассортимента. Планируемый объем выпускаемой продукции составит более одного миллиона банок в месяц.

На территории завода построят два производственных цеха, административный корпус, КПП и склад. Строительство всех объектов будет завершено в 2027 году.

Планируемый объем инвестиций в проект составляет более 350 миллионов рублей.