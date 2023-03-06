Подмосковье 06 марта 2023, 23:26 Завод по производству пенополиуретановых изделий в Шаховской отказался от импорта

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Компания «Эполет», которая занимается производством пенополиуретановых изделий под заказ в Шаховской, отказалась от импорта. Теперь завод работает только с российскими комплектующими.

Предприятие появилось в 2005 году. Завод занимается отливкой изделий из мягкого, жесткого и интегрального пенополиуретана.

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Формы деталей производятся индивидуально для каждого заказчика. В них заливают эластичную пену, которая постепенно всходит. После заливки изделие извлекают и прокатывают, чтобы внутри не оставалось воздуха. Также на предприятии тестируют разные виды пены.

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Сейчас в цехах пользуются немецким и российским оборудованием. В будущем компания планирует закупать только отечественные аппараты.

«Сырье для изготовления изделий мы используем в основном российское. Раньше часть ингредиентов была европейская, а сейчас мы их приобретаем в Татарстане, там есть крупные заводы, которые производят системы — это различные смеси, которые при смешивании друг с другом образуют специальную пену», — сообщил директор производства Сергей Бирюля.

Их мягкой пены завод производит детали для мягкой мебели, а из жестких видов материала — элементы для стоматологических и гинекологических кресел, подколенники и подлокотники, а так же сидения для уличных тренажеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за четыре года в регионе реализуют 130 проектов импортозамещения. Таким организациям предоставят льготы и предусмотрели меры поддержки.

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