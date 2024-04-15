Подмосковье 15 апреля 2024, 14:31 Завод по производству мясных деликатесов построят в Химках Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Деликатес Дичь» запланировала построить производственно-складской комплекс для изготовления мясных изделий в Химках. Там появится свыше 200 рабочих мест.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на заводе будут выпускать сушеное мясо, тушеные изделия и многое другое.

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«Проект предполагает производство и хранение широкого ассортимента готовой продукции, включая сушеное мясо, тушеные и колбасные изделия из почти 200 видов дичи. Для этого будет использован земельный участок общей площадью два гектара, на котором разместится производственно-складской комплекс и строение общей площадью более 16,1 тысячи квадратных метров», — сказал он.

В проект инвестируют более 800 миллионов рублей.

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