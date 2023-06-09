Подмосковье 09 июня 2023, 18:03 Завод по производству металлоконструкций построят в Солнечногорске до конца лета

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В солнечногорском индустриальном парке «Есипово» построят завод по производству металлоконструкций. Инвестпроект реализуют при поддержке Корпорации развития Московской области. Ожидается, что строительство завершится этим летом.

«Застройщик планирует производить 1,5 тысячи тонн металлоконструкций ежемесячно. Также, благодаря реализации проекта будет создано 88 рабочих мест для жителей нашего округа», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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На данном этапе на объекте уже завершили монтаж кровли, металлокаркаса и стеновых сэндвич-панелей основного производственного корпуса. В ближайшее время строители приступят к монтажу сэндвич-панелей административно-бытовых корпусов.

Компания «Аполло» занимается производством металлоконструкций для строительства — каркасов зданий, балок и колонн.

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