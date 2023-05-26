Подмосковье 26 мая 2023, 12:34 Завод по производству крышек для бутылок из Фрязина внедрил новый способ маркировки товара Unsplash

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Предприятие по производству крышек для пластиковых бутылок «Сэйф Кэп» из Фрязина предложила новую систему маркировки без использования специальных аппаратов, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Во внедрении проекта также участвует производитель решений для верификации продукции — компания «Антарес Вижн Рус».

По новому способы маркировки коды DataMatrix могут наноситься на крышки еще на стадии их изготовления. Производителю маркированной продукции не нужно адаптировать собственные мощности под верификацию товара, устанавливать и обслуживать необходимое оборудование и нести дополнительные расходы. Это решение подойдет средним и небольшим профильным предприятиям.

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Технологию опробовали на заводе «Сэйф Кэп» во Фрязино, где в рамках тестирования успешно промаркировали три миллиона бутылок. Этот способы применяется на предприятии на постоянной основе. Специальные коды наносятся на подготовленный колпачок с помощью технологий прямой печати.

«Это гарантирует, что нанесенный отпечаток не повредится после упаковки и транспортировки колпачков, а высокое качество печати обеспечивает максимальную считываемость нанесенных кодов на всех этапах товаропроводящей цепочки — от нашего производства до полки магазина. Мы можем предложить это решение всем компаниям, использующим пластиковую ПЭТ-тару для розлива своей продукции», — рассказал генеральный директор предприятия Сергей Лебедев.

Новый способ маркировки требует от производителя установить на упаковочных линиях камеры считывания коды, интегрировав это с программным обеспечением предприятия. На территории РФ решение представила компания «Антарес Вижн Рус», которая специализируется на разработке и внедрении технологий для сериализации, агрегации, верификации и прослеживаемости товаров, а также системах инспекции и контроля качества.

По словам руководителя организации Павла Булгакова, способы маркировки продукции являются индивидуальными для каждого производства, они напрямую зависят от внутренней конфигурации предприятия. Многие не занимаются нанесением кодов на крышки самостоятельно, некоторые заводы закупают материалы с уже готовыми обозначениям.

«Внедрение маркировки для производителя — это комплексный проект, от качества исполнения которого зависят такие ключевые показатели компании, как эффективность производства, а также уровень сопутствующих операционных издержек», — добавил Булгаков.

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