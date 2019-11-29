Завод по производству кормов для животных открыли в Подмосковье

29 ноября в Особой экономической зоне «Ступино Квадрат» открылся завод по производству кормов и кормовых добавок для животных. Это один из самых современных и технологичных комплексов. Здесь смогут найти работу не только жители Ступина, но и специалисты из соседних муниципалитетов.

По словам министра сельского хозяйства Московской области, открытие завода в Особой экономической зоне — выгодно как для региона, так и для предприятий.

«В Особой экономической зоне существует целый комплекс мер поддержки. В первую очередь, это льготный налоговый режим. Особенно это важно в случае, если завозится иностранное оборудование или комплектующие, а также при использовании иностранного сырья и дальнейшего выпуска на экспорт», — отметил министр.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Разин добавил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса — важнейший показатель национальных проектов.

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«Перед Московской областью поставлена огромная, амбициозная задача, мы должны быть первыми в Центральном федеральном округе по объему экспорта и экспортировать продукцию на 1,8 миллиарда долларов уже к 2024 году. Поэтому такие новые предприятия как завод „Мустанг“ позволят добиться этой амбициозной цели, и я не сомневаюсь, что эта задача будет выполнена», — отметил Андрей Разин.

Помимо налоговых льгот, определяющим фактором выбора Подмосковья для развития бизнеса стала и логистическая доступность. По словам генерального директора холдинга ООО «Мустанг Технологии Кормления» Светланы Алябьевой, трасса М-4 позволяет существенно экономить на доставке сырья из дальних уголков России.

«Очень важны налоговые режимы — 2% налог на прибыль. Активно будем пользоваться этим в ближайшее время. С точки зрения работы на экспорт, здесь нет таможенных пошлин, что существенно упрощает задачу. Планы большие не только с точки зрения производства, но и культурного развития. Важно чтобы здесь были и спортивные мероприятия, и культурные. Мы уже проводим уроки английского языка», — рассказала Светлана Алябьева.

Завод «Мустанг Ступино» — полностью автоматизированное предприятие. Об этом заявил акционер холдинга ООО «Мустанг Технологии Кормления» Алексей Мартыненко.

«Уникальность предприятия в полной автоматизации и полном исключении человеческого фактора. Все операции контролируются через программное обеспечение. Здесь невозможно ошибиться и для нас это очень важно. Можно сказать, что это одно из самых современных предприятий не только в России, но и в Европе», — отметил Алексей Мартыненко.

Источник фото: телеканал «360»

Глава городского округа Ступино Вера Назарова отметила, что в муниципалитете всегда рады инвесторам.

«Технологичные производства — особая ценность для нас. Инвестор с первого дня ощущает наше участие, потому что полностью освобожден от земельного налога, как и все резиденты ОЭЗ и поэтому мы думаем, что наш вклад в развитие этого предприятия, как и других инвесторов есть. Особая благодарность губернатору Подмосковья и Министерству сельского хозяйства за то, что они разработали беспрецедентные меры поддержки, которые делают наши подмосковные территории очень привлекательными для развития бизнеса», — подчеркнула глава городского округа.

В Особой экономической зоне «Ступино-Квадрат» работают жители соседних муниципалитетов — Коломны, Каширы, Серебряных Прудов. Минимальная заработная плата на новом заводе составит около 45 тысяч рублей. Андрей Разин подчеркнул, что для Московской области создание рабочих мест и отличных условий труда, особенно в удаленных районах, является приоритетом. А также министр отметил, что Подмосковье поможет предприятию компенсировать часть затрат, связанных со строительством инфраструктуры.

«Мустанг Технологии Кормления» для нас всегда был хорошим партнером, достойная компания, которая отвечает за результат. Это уникальная история для нашей современной действительности. Это дорогого стоит, и нам очень приятно, что компания выбрала Подмосковье для локализации своего производства. И я рассчитываю, что этот проект — не последний. У нас много планов, которые позволят нам создать новые рабочие места, а компании — получать прибыль», — подчеркнул министр.