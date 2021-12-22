Завод по производству бумажных пакетов откроют в Коломне

Завод по производству бумажных пакетом появится в Коломне на Советской улице. Застройщиком выступит ООО «АРХБУМ-УПАК», разрешение а реконструкцию объектов для создания предприятия выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что сейчас на территории, где появится завод, расположены два здания — их объединят в один объект. Там компания установит производственные линии по изготовлению бумажных пакетов.

«Благодаря реконструкции объектов общей площадью 7890,6 квадратных метров в муниципалитете будет создано 60 рабочих мест. Проект находится на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при Правительстве Московской области», — уточнили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

По данным ведомства, застройщик планирует завершить работы по реконструкции зданий осенью 2022 года. Более точные даты пока неизвестны. Планируется, что объем инвестиций достигнет порядка 380 миллионов рублей.