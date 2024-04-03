Подмосковье 03 апреля 2024, 18:34 Завод по производству асфальта возобновил работу в Егорьевске Юлия Андросова

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Асфальтобетонный завод в Егорьевске возобновил работу после зимней консервации и ремонта. По словам прораба Олега Овсянникова, оборудованию всего четыре года и состояние у него хорошее, но из-за того, что материал агрессивный — необходим ежегодный уход.

«В данный момент происходит изготовление асфальтобетонной смеси для нужд округа. Производительность 100 тонн в час, этого материала хватит на 800 квадратных метров. Для производства используются грант, песок, битум и щебень», — отметил Овсянников.

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Сейчас на заводе трудятся пять специалистов: два оператора, электрик, слесарь и один рабочий. Рабочий процесс строится следующим образом: песок и щебень смешиваются и попадают в крутящийся барабан. Там смесь сушится и нагревается, после чего рассеивается по фракциям и смешивается с битумом. Полученную продукцию загружают в самосвалы и доставляют к месту асфальтирования.

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