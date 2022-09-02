Подмосковье 02 сентября 2022, 12:04 Поделиться Telegram

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Viber Завод по переработке вторичного пластика построят в Раменском

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Уникальный завод по переработке вторичного пластика построят на территории Раменского округа. Аналогичных предприятий в России пока нет.

Компания НПК «ПОФ» владеет технологией, благодаря которой вторичный пластик можно перерабатывать в высококачественный ПЭТ-гранулят. Это такая «переработка отходов из отходов».

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«Инвестиции в проект компании НПК „ПОФ“ оцениваются в более чем один миллиард рублей. Плановый срок реализации проекта — пять лет. За это время планируется увеличить производственные мощности до 1000 тонн продукции в месяц. Это позволит создать более 150 рабочих мест», — рассказала о новом проекте министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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По словам инвестора, итоговые гранулы будут чистыми и экологичными. Их можно будет использовать в производстве одежды, мебели, нетканых материалов.

Выбрать удобную площадку для строительства завода и оформить нужные документы компании помогла Корпорация развития Московской области.

«Аналогичных предприятий в России нет. Нет вообще такого направления, не говоря уже об уникальности оборудования, которое было разработано инженерами НПК „ПОФ“», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Коммерческий директор и совладелец компании ООО «НПК „ПОФ“» Роман Рамалданов рассказал, что ранее в России с вторичными отходами никто не работал — их зарывали на полигонах. Запатентованное оборудование, которое разработали инженеры фирмы, позволит сделать из этих материалов качественную гранулу, из которой произведут много нужных и полезных вещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал экологию региона бесценной. Он призвал строить лесопарки и жестко наказывать тех, кто загрязняет окружающую среду.

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