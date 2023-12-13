Подмосковье 13 декабря 2023, 17:58 Завод по переработке рыбы построили в Истре Мининвест МО

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Современный завод по переработке рыбы построили в Истре. Компания «Мансуровское карьероуправление» планирует запустить цех в работу до конца года. Продукцию предприятия будут реализовывать в Подмосковье, а затем — по всей России.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, на предприятии будут разводить и выращивать рыбу, перерабатывать и продавать ее. На начальном этапе там будут заниматься радужной форелью, осетром, карпом и сазаном, а после — стерлядью, карасем, щукой и судаком.

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«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 миллионов рублей. На первом этапе на предприятии будут перерабатывать 4,5 тонны сырья в смену. В дальнейшем этот объем планируется увеличить до 10 тонн», — сказала она.

Предприятие более 40 лет занимается производством песка и щебня. Со временем компания решила развивать рыбные хозяйства на месте выработанных карьеров. В 2022 году «Мансуровское карьероуправление» вырастило 35 тонн осетра и 62 тонны форели. По словам директора Сергея Попова, рыбу выращивают в садках в открытой воде, без принудительной подачи кислорода и поддержания температурного режима.

«За счет минимальных плотностей посадки в садках, рыба имеет возможность полноценно двигаться, развиваться и расти, в результате чего мы получаем хороший прирост массы за сезон и высокое качество продукта», — сказал он.

В построенном здании будут работать более 10 цехов для разделки, переработки и закатки икры, копчения и вялки рыбы, изготовления онсервной продукции и другие.

Как отметил акционер компании Роман Володин, новое направление создали при поддержке Мининвеста. Так. В этом году «Мансуровское карьероуправление» получило субсидию в размере пять миллионов рублей на возмещение части затрат на покупку оборудования.

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