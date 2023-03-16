16 марта 2023, 03:42
Завод по переработке пластика в Егорьевске запустят во второй половине 2023 года
Строительные работы на заводе «ЭкоЛайн-Вторпласт» выполнены на 75%. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.
Здание завода практически готово, сейчас рабочие прокладывают коммуникации, занимаются инженерными сетями, отделывают внутренние помещения в административно-бытовом комплексе.
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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский заявил, что завод планируют достроить во второй половине года. Строительство ведется с 15 марта прошлого года.
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На завод доставили 30% оборудования для переработки пластика. Производство будет работать в составе экотехнопарка группы «ЭкоЛайн» около КПО Восток в городском округе Егорьевск.
Благодаря объединению компаний создается полный цикл сортировки и переработки вторичного сырья. Это поможет оптимизировать логистику и сократить углеродный след продукции.
Будущее предприятие включает в себя четыре технологических комплекса — комплекс переработки бутылочного ПЭТ, переработки твердых пластиков, переработки пленочных пластиков и пакетов, а также упаковочной пленки и комплекс переработки микса пленок и пакетов.
Завод станет первым в России комплексом полного цикла по утилизации пластика.
Инвесторы вложили в проект свыше девяти миллиардов рублей. На производстве создадут 200 рабочих мест для местных жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил завод «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве. Он призвал подумать об инфраструктуре для перспективных специалистов в округе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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