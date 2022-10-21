Завод по переработке пластика в Егорьевске запустят в следующем году | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 20:57 Завод по переработке пластика в Егорьевске запустят в следующем году

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Строительно-монтажные работы на заводе «ЭкоЛайн-Вторпласт» выполнены на 35%. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

В данный момент закончено устройство фундаментов зданий завода «ЭкоЛайн-Вторпласт». Это производственный корпус, здания административно-бытового корпуса, склад готовой продукции, весовой и контрольно-пропускного пункта. Кроме того, установлены ограждающие конструкции и обустроены кровли зданий КПП и АБК. Уже подошло к концу устройство пожарных резервуаров и резервуара ливневых стоков.

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Строителиактивно ведут монтаж металлоконструкций корпусов завода, обшивку каркасов сэндвич-панелями и устройство наружных инженерных систем.

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В работах задействовано 42 единицы техники, на площадке трудятся 110 специалистов.

«Завод войдет в состав Экотехнопарка Группы ЭкоЛайн, расположенного рядом с КПО Восток в городском округе Егорьевск. Единое расположение объединит сортировку и переработку вторсырья из отходов в полный цикл, оптимизирует транспортную логистику, сократит углеродный след конечной продукции. Сырье на „ЭкоЛайн-Вторпласт“ будет поступать прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов Восток. В дальнейшем в составе Экотехнопарка появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Возведение завода «ЭкоЛайн-ВторПласт» начали в феврале 2022 года недалеко от подмосковного Егорьевска, ввод в эксплуатацию запланирован во 2 полугодии 2023 года.

Ожидаемая мощность переработки завода составит 60 тысяч тонн отходов в год. В проект инвестировали 10 миллиардов рублей. Предполагается, что завод обеспечит почти 200 рабочих мест для жителей региона.

«На заводе „ЭкоЛайн-Вторпласт“ будут перерабатываться все основные виды пластика. Более половины мощностей будут отданы под переработку неликвидных пленок, так называемой полигонной пленки (мусорных пакетов, пакетов-маечек и т. д.)», — подчеркнул Антон Велиховский.

Будущее предприятие включает в себя четыре технологических комплекса: комплекс переработки бутылочного ПЭТ, комплекс переработки твердых пластиков, комплекс переработки пленочных пластиков и пакетов, а также упаковочной пленки и комплекс переработки микса пленок и пакетов.

Завод станет первым в России комплексом полного цикла по утилизации пластика.