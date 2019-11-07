Активисты проверили строительство завода по переработке отходов в Воскресенске

Жители и представители администрации Воскресенска оценили ход строительства первого завода по термической переработке отходов в энергию. Кстати, площадка открыта для всех.

Такие встречи будут проводить регулярно на всех заводах «Энергия из отходов», которые компания «РТ-Инвест» планирует построить в Московской области и Республике Татарстан. Организуют их для того, чтобы доступным языком объяснить людям тонкости переработки отходов.

В этот раз активистам Воскресенска рассказали о сроках строительства, уникальности завода, новейших технологиях. Жители интересовались механизмами сжигания отходов и очисткой от вредных газов.

«Новейшее поколение заводов с производством электроэнергии по своему воздействию на окружающую среду можно сравнить с ТЭЦ, которые стоят в черте города. Отходы на завод будут поступать только после их предварительной сортировки на комплексах переработки, которые также строит наша компания. Для обезвреживания образующихся шлаков мы рассматриваем британскую технологию Carbon8», — отметили в «РТ-Инвест».

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В компании напомнили, что сознательность жизни во многом играет роль в вопросах экологии. Например, с помощью раздельного сбора мусора к 2022 году в Подмосковье могут уменьшиться полигонные захоронения с 95 до 15%. А в перспективе достичь и вовсе нулевых показателей.