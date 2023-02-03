Подмосковье 03 февраля 2023, 17:01 Завод по переработке молока создаст новые рабочие места в Наро-Фоминске

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Архитектурный облик завода по переработке молока в Наро-Фоминске одобрили. Его построят в деревне Алексеевке. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. На предприятии смогут трудоустроиться 15 человек.

Площадь здания составит 1300 квадратных метров. На первом этаже разместят помещения производства и переработки молока, хранения сырья и готовой продукции, а на втором построят административную зону, рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

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Крышу здания оформят в темно-сером цвете, а контрастным блоком на фасаде станут витражные окна с простенками из красного кирпича. Также на нем расположат вставки под дерево для размещения рекламы. Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина добавила, что здание будет гармонировать с окружающей застройкой.

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«Внешний облик решен в стиле барнхаус — здание ангарного типа с двускатной кровлей, с возможностью свободной внутренней планировки. Облик предприятия сочетает в себе простоту и функциональность, характеризующие все фермерские постройки на прилегающей территории», — отметила она.

Территорию здания также благоустроят и создадут парковку для персонала.

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