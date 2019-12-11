Завод по переработке молочной сыворотки построят в Дмитровском г. о. Это поможет решить экологическую проблему

Власти Московской области определили пятого резидента сырного кластера в Дмитровском городском округе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Пятым резидентом станет завод по переработке молочной сыворотки.

«Пятый резидент „Сырной долины“ построит завод по переработке молочной сыворотки, производимой предприятиями агропарка и Московской области. Проект по строительству завода с мощностью переработки 146 тысяч тонн сыворотки в год планирует реализовать крупный инвестор из Удмуртии», — рассказал Андрей Разин.

По словам министра, сыворотка — это не отход, а источник многих ценных продуктов. Ее переработка принесет и существенный экологический эффект, поскольку слив сыворотки является одной из ключевых проблем на молочных предприятиях.

«Утилизация молочной сыворотки позволяет минимизировать экологические риски и снизить зависимость Подмосковья от поставок концентрата сывороточного белка из-за границы. Продукция переработки к тому же является ценным сырьем для производства детского, диетического и спортивного питания», — отметил Разин.

Крупномасштабный проект по созданию агропромышленного парка «Сырная долина» предусматривает размещение пяти резидентов с общим объемом производства свыше 14,5 тысячи тонн сыра в год и создание около 400 новых рабочих мест.

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«Площадь зоны планируемого размещения агропарка составляет 17 гектаров. Резидентам предоставлены участки. Уже подписаны дорожные карты строительства заводов, согласно которым работы завершатся в конце 2020 года», — резюмировал министр.

Также Андрей Разин добавил, что сейчас начаты инженерные изыскания, земляные работы, сбор исходно-разрешительной документации и подготовка проектной документации.