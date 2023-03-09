Подмосковье 09 марта 2023, 16:50 Завод по переработке мяса создаст более 500 рабочих мест в Лыткарине

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Компания «Мясная Мануфактура Лыткарино» получила разрешение на строительство мясоперерабатывающего завода. Крупное пищевое предприятие создаст более 500 рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Объем инвестиций в строительство и запуск нового завода составит не менее миллиарда рублей. Предприятие появится в индустриальном парке „Лыткарино“ и создаст более 500 рабочих мест», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Здание будет иметь площадь более 12 тысяч квадратных метров. Здесь установят самые современные линии по переработке мяса. Планируется, что комплекс начнет работать в конце 2024 года.

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В начале года стало известно, что экспорт молока и мяса из Подмосковья увеличился на 26% за год. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении логистических проблем бизнеса в новых для экономики условиях.