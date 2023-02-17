Подмосковье 17 февраля 2023, 11:34 Завод по переработке мяса создаст 20 рабочих мест в Богородском округе

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Мясоперерабатывающий завод построят в Богородском округе к январю 2024 года. На нем смогут трудоустроиться 20 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь здания превысит четыре тысячи квадратных метров. Там будут изготавливать и хранить животные жиры, субпродукты и мясные миксы. Для этого построят склад-холодильник с термоизоляцией.

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В проект инвестируют 180 миллионов рублей.

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