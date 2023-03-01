Подмосковье 01 марта 2023, 11:40 Завод по переработке бумаги создал 300 рабочих мест в Богородском округе

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Компания «Мифист» открыла офисный корпус комплекса по переработке и хранению бумажной продукции в Богородском округе. Предприятие создало 300 рабочих мест для жителей Подмосковья, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей. Всего комплекс открыл три корпуса из запланированных девяти. Полностью проект реализуют в 2025 году.

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Алгоритмы работы предпринимателей в Подмосковье прописаны в региональном инвестиционном стандарте, напомнили в министерстве. Это позволяет сократить сроки реализации проектов на разных этапах реализации.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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