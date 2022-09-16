Завод по производству металлических изделий появится в Пушкино | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Завод по производству металлических изделий появится в Пушкино

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Инвестиционный проект по обработке металла реализуется на территории индустриального парка «РИО-Индастриал» в Пушкино. Планируется, что на производстве появится 60 рабочих мест.

«Инвестиции компании „Стальинвест“ в реализацию проекта составляют 200 миллионов рублей. Сейчас в активной фазе идет строительство одного из цехов и административно-бытового здания, также запланировано возведение второго цеха производства. Первые объекты могут быть введены в эксплуатацию уже в нынешнем году», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания «Стальинвест» специализируется на высокотехнологичной обработке металла: его рубке, резке, сварке, оцинковке, окраске и других процессах. Действующее производство компании расположено в деревне Игнатьево Сергиево-Посадского городского округа. Было принято решение расширить производство и построить дополнительные мощности на территории индустриального парка «РИО-Индастриал» в Пушкино.

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По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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