Завод по импортозамещению тюбиковой упаковки создаст новые рабочие места в Дмитрове

Новые рабочие места появятся в Дмитрове благодаря заводу тюбиковой упаковки. Цель — обеспечить импортозамещение.

Проект на сопровождении в Центре содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Производственные помещения построят на улице Бирлово Поле. Разрешения выдали в Минжилполитики Подмосковья.

Это обеспечит импортозамещение в отрасли производства упаковки зубных паст, клея, кремов и не только.

Жители Подмосковья получат еще 40 новых рабочих мест. Это первое в России предприятие, где будут производить три вида тюбиков: ламинатные, экструзионные и алюминиевые.

Строительство планируют завершить в конце 2022 года. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уже 117 проектов по импортозамещению.