Подмосковье 08 апреля 2024, 17:07 Завод плитки Steingot в Лобне расширит производство Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Завод вибропрессованных изделий Steingot сообщил об увеличении производственных мощностей. В администрации Лобни пообещали оказать содействие в этом вопросе.

Глава городского округа Лобня, Анна Кротова, продолжает серию встреч с представителями местного бизнеса. На этот раз она посетила одно из ключевых предприятий города — завод по производству вибропрессованных изделий под торговой маркой Steingot (Штайнгот). Этот завод занимается выпуском высококачественной тротуарной плитки, которая находит свое применение не только в Лобне, но и во многих проектах Москвы и Московской области.

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В ходе встречи с руководством предприятия, Анна Владимировна обсудила ряд вопросов, касающихся поддержки бизнеса на различных уровнях — от муниципального до федерального.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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