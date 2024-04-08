08 апреля 2024, 17:07
Завод плитки Steingot в Лобне расширит производство
Завод вибропрессованных изделий Steingot сообщил об увеличении производственных мощностей. В администрации Лобни пообещали оказать содействие в этом вопросе.
Глава городского округа Лобня, Анна Кротова, продолжает серию встреч с представителями местного бизнеса. На этот раз она посетила одно из ключевых предприятий города — завод по производству вибропрессованных изделий под торговой маркой Steingot (Штайнгот). Этот завод занимается выпуском высококачественной тротуарной плитки, которая находит свое применение не только в Лобне, но и во многих проектах Москвы и Московской области.
Реклама
В ходе встречи с руководством предприятия, Анна Владимировна обсудила ряд вопросов, касающихся поддержки бизнеса на различных уровнях — от муниципального до федерального.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Бизнес
Заводы
Реклама
Реклама