Подмосковье 04 апреля 2023, 12:18 Завод пластиковых окон создаст 200 рабочих мест в Одинцове Дмитрий Зайчиков

Читать 360tv в

Компания «Эксперт-Строй» получила четыре участка по программе «Земля за рубль» в Одинцове для переноса производства и увеличения объема выпуска пластиковых и алюминиевых окон и перегородок. Запустить завод планируют в 2024 году. Там смогут получить работу 200 человек.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, компания построит завод стройматериалов и логистические корпуса.

Реклама

«Запуск производства запланирован в начале 2024 года. Общее количество создаваемых рабочих мест — 200. В настоящий момент объем инвестиций первой очереди реализации проекта оценивается в 280 миллионов рублей», — добавила она.

Предприятие планирует полностью отказаться от готовых импортных пластиковых профилей и заместить их российским сырьем. Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что задача проекта — перенести производственно-логистическую базу и увеличить выпуск продукции на 150%.

«Для этого на четырех земельных участках общей площадью 3,8 гектаров компания планирует возвести дополнительное производственное помещение, приобрести две линии и вспомогательного оборудования. Стоимость аренды четырех участков по программе будет уже стоить, соответственно, четыре рубля в год», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».