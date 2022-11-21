Подмосковье 21 ноября 2022, 13:28 Завод пищевых добавок в Ленинском округе расширит географию продаж

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев посетил производство пищевых добавок в Ленинском округе. Компания «Спасский и Партнеры» побывала на выставках в Дубае и Иране и планирует расширять географию продаж.

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Компания «Спасский и Партнеры» за свою 11-летнюю историю показала себя надежным производителем вкусовых и ароматических добавок для фабрик всей страны. Здесь выпускают более 500 видов комплексных смесей, соусов-маринадов, специй и других ингредиентов. Вкусы и ароматы разрабатывают с нуля, ориентируясь на потребность рынка, а главное — без химии.

«Это пример 100% импортозамещения. Продукция компании используется на более чем 200 предприятиях мясной отрасли и географию продаж планируется расширить. Не сомневаюсь в успехе», — отметил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

При поддержке правительства Подмосковья предприятие уже побывало на выставках в Дубае и Иране. Другие меры необходимой помощи предприниматели обсудили с Владимиром Головневым во время его визита.

Взаимодействие с бизнесом станет еще удобнее в Подмосковье и будет проходить через Центр управления регионом. Губернатор Андрей Воробьев призвал глав городских округов к более плотному взаимодействию с предпринимателями.

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