Подмосковье 10 июля 2023, 12:42 Завод переработки морепродуктов под Сергиевым Посадом создаст более 100 рабочих мест Застройщик ООО "Морепак-М8"

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Компания «Морепак-М8» начала строительство завода по переработке морепродуктов в селе Сватково Сергиево-Посадского округа. Разрешение на работы выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Инвестиционный проект на 300 миллионов рублей предполагает строительство завода по переработке кальмаров и изготовлению сушеных морепродуктов. На предприятии полного цикла установят отечественное оборудование, разработанное по спецзаказу компании «Морепак-М8». Новое производство позволит инвестору увеличить объем выпускаемой продукции с 40 до 500 тонн в месяц. Предприятие создаст более 100 рабочих мест.

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Инвестиционный проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.