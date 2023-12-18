18 декабря 2023, 15:26
Завод оборудования для птицеводства в Одинцове нарастил производство
Голицынский опытный завод средств автоматизации в этом году закупил новые станки и нарастил производство птицеводческого оборудования. Работу предприятия оценил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Завод в Голицине работает с 1899 года. Сегодня там выпускают клеточное оборудование для птицеводства. На предприятии трудятся 50 человек. Продукцию поставляют на птицефабрики и в фермерские хозяйства по всей России.
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«В 2023 году организация получила муниципальную субсидию на закупку трех станков — литьевой машины, установки для точечной контактной сварки и зубофрезерного полуавтомата. Вся техника уже в работе, на ней делаются детали многоярусных клеточных батарей для содержания кур-несушек и выращивания молодняка, а также конвейеров для транспортировки яиц», — отметил Андрей Иванов.
В следующем году предприятие отметит 125-летний юбилей. Завод планирует и дальше увеличивать мощности, развивая производство.
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