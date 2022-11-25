Подмосковье 25 ноября 2022, 12:15 Завод оборудования для переработки пластика создаст 150 рабочих мест в Раменском

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Оборудование для переработки пластика начали выпускать в Подмосковье. Научно-производственная компания «ПОФ» будет преобразовывать вторсырье в ПЭТ-гранулят в Раменском округе. Расширение производства создаст около 150 рабочих мест.

Зампред правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что в увеличение мощностей компании вложили свыше миллиарда рублей. Проект планируют реализовать в течение пяти лет.

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«По плану производственные мощности компании в ходе реализации инвестпроекта вырастут с 200 до 1000 тонн продукции в месяц», — добавила она.

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ПЭТ-гранулят используют в машиностроении и легкой промышленности. Коммерческий директор и совладелец компании Роман Рамалданов рассказал, что все оборудование было разработано инженерами ПОФ. Это реактор, смеситель, дробилка и многое другое. Их будут использовать по всей России, а первую партию направили в Невиномысск.

«У нас амбициозная цель — изготавливать подобное сложное оборудование на заказ для других предприятий, занимающихся переработкой пластика, и уже сейчас мы предвидим огромный спрос», — заявил он.

После расширения производства компания запустит еще три линии для собственного пользования, а затем сможет поставлять оборудование в регионы и за рубеж.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин отметил, что благодаря работе ПОФ предприятия смогут закупить передовое оборудование и стать безотходным.

«Ценно, что такие тектонические сдвиги происходят именно на территории нашего региона и при поддержке Корпорации развития Московской области», — подчеркнул он.

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