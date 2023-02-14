Подмосковье 14 февраля 2023, 11:06 Завод напитков из Воскресенска стал финалистом премии Live Organic Awards

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Предприятие «Комбучай» из Воскресенска вошло в тройку лучших на премии Live Organic Awards 2022 в номинации «Лучший полезный напиток». В будущем компания продолжит участвовать в конкурсах.

Основатель компании Екатерина Кириллова рассказала, что на победу в номинации претендовали 22 участника, однако чайному напитку из Воскресенска удалось войти в тройку лучших.

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«Мы и дальше планируем участвовать в различных конкурсах, ведь это популяризация напитка. И чем больше мы участвуем, тем больше людей узнают наш продукт. Благодаря этому люди понимают, что это тот самый полезный ферментированный напиток, который необходимо употреблять на ежедневной основе», — отметила она.

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Компания выпускает безалкогольные напитки на основе чайного гриба с разными вкусами: мохито, классика, лимон, красный цветок и другие. Они утоляют жажду и полезны для здоровья.

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