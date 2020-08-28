Завод подмосковных Мытищ показал корпусное колесное шасси на форуме «АРМИЯ-2020»

На заводе выпускают 11 модификаций машин. Здесь производят быстроходную гусеничную технику, которая предназначена для монтажа спецтехники. Предприятие входит в группу компаний «Калашников».

Сегодня мытищинский завод — одно из старейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Подмосковья. Это отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Всего на территории региона действует свыше 100 таких предприятий. Отрасль имеет большое значение для экономики Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Разработки также показали заводы из Красногорска, Лыткарина, Сергиева Посада и не только.

Международный военно-технический форум проходит с 23 по 29 августа в выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».