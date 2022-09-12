Новые рабочие места появятся на заводе моторных масел в Талдоме | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Новые рабочие места появятся на заводе моторных масел в Талдоме

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Производство моторных масел «НТК Нордоил» в Талдоме расширит производство благодаря мерам поддержки. Оно получило землю по программе аренды за один рубль. Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Зампред рассказала, что в компанию инвестировали 15,6 миллиона рублей. Расширение мощностей создаст еще 20 рабочих мест для жителей области, а также позволит ежегодно увеличивать объем продаж на 20%.

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«При запуске производства предприятие с объемом выпуска продукции 2400 тонн сможет повысить к 2027 году производительность до 16,5 тысячи тонн», — сообщила Зиновьева.

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Зампред правительства Анна Кротова добавила, что предприятие получило около трех гектаров земли. На них построят производственное здание и другие помещения.

«Социальная значимость проекта заключается в создании дополнительных рабочих мест, а также увеличении налоговых и неналоговых выплат. Запуск производства запланирован в 2024 году», — рассказала она.

Компания «НТК Нордоил» производит моторные, бензиновые, дизельные и другие масла и жидкости с 2020 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. Компенсировать по программе можно 30 и 50% затрат.

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