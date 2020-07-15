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    15 июля 2020, 14:50

    «Мы смотрим в будущее». Завод молочной продукции на 3000 рабочих мест построят в Долгопрудном

    Анастасия Аброськина , Елена Кононова

    Завод по производству молочной продукции построят в Долгопрудном. Он примет на работу порядка трех тысяч человек. Сегодня, 15 июля, министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин встретился с руководством предприятия, чтобы обсудить планы. Он осмотрел и уже действующее производство.
    «Мы смотрим в будущее». Завод молочной продукции на 3000 рабочих мест построят в Долгопрудном | Изображение 1

    Новый корпус создаст компания «Чистая линия». Она запустит в Долгопрудном современный завод, откроет логистический центр. Этот проект, по словам Разина, особенно значим для региона. Он увеличит производство молочной продукции предприятия на 500 тонн в сутки.

    Министр посмотрел, как организована работа уже действующего завода. Особое внимание он уделил проверке норм безопасности, принятых на фоне пандемии.

    Мы видим, что все стандарты здесь выполняют на 100%. И можно быть уверенным в качестве и безопасности продукта. Это, безусловно, важно. Вторая не менее важная задача — мы смотрим в будущее. Есть большие планы по увеличению объема производства — это уже строительство, по сути, нового современного завода

    Андрей Разин.

    Он отметил, что поставлена «амбициозная задача» — завершить масштабный проект в ближайшие два-три года. Сегодня вместе с руководством они обсудили конкретные шаги власти и бизнеса, необходимые для начала стройки.

    «Мы смотрим в будущее». Завод молочной продукции на 3000 рабочих мест построят в Долгопрудном | Изображение 2

    Решение о создании еще одного завода рядом с уже работающим приняли, поскольку вырос спрос на продукцию. В проект вложат свыше трех миллиардов рублей. Начать реализацию планируют осенью 2020 года.

    Для округа и бюджета Подмосковья это новые рабочие места и налоговые отчисления. Более трех миллиардов инвестиций

    Андрей Разин.

    На заводе есть необходимая современная техника. А ассортимент бренда — это больше 100 видов мороженого и линейка молочных товаров.

    «Мы смотрим в будущее». Завод молочной продукции на 3000 рабочих мест построят в Долгопрудном | Изображение 3

    По словам Разина, в прошлом году предприятие реализовало уже 16 тысяч тонн продукции. Основали компанию «Чистая линия» в 2001-м. И это один из крупнейших производителей мороженого в России.

    Сейчас Подмосковье — российский лидер по экспорту молочной продукции. В основном ее поставляют США, а также странам СНГ.

    По экспорту мороженого Подмосковье стало одним из регионов-лидеров Центрального федерального округа России. Оно заняло второе место в топ-3.