Завод мирового бренда в Ногинске запустил производство санитайзеров

Предприятия Подмосковья перепрофилируются в условиях пандемии. На заводе известной компании Henkel в Ногинске запустили производство санитайзеров под брендом Fa. Продукция появится в магазинах уже в июне.

Новинку разработала российская команда. Санитайзер решили выпускать после исследований, которые показали, что российские потребители стали чаще пользоваться антисептиками.

Отвечая актуальным потребностям, компания Henkel перепрофилировала часть своего производства для выпуска санитайзеров.

Если спрос на продукцию сохранится, то завод будет выпускать до двух миллионов единиц продукта в месяц.

«В этом году компания также завершила масштабную реализацию завода в Богородском городском округе с общим объемом инвестиций 65 миллионов евро и общим числом рабочих мест более 200. Компания вошла в перечень системообразующих предприятий Московской области», — уточнила министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Компания Henkel Россия передала благотворительным организациям более 200 тысяч единиц косметических продуктов и моющих средств. Предприятие стало участником акции взаимопомощи #МыВместе. Компания собирает необходимые товары первой необходимости для одиноких пенсионеров.