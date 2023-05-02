Подмосковье 02 мая 2023, 11:42 Завод минеральной воды в Солнечногорске нарастит производство на 30%

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Компания «Королевская вода» из Солнечногорска почти на треть нарастит объемы выпускаемой продукции. Завод модернизировали и открыли на нем новую линию, которую запустят в мае.

Заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что в проект инвестируют 400 миллионов рублей. Модернизация производства позволит увеличить объем выпуска на 30%.

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Завод находится в деревне Ложки — там компания создала пять артезианских скважин глубиной более 200 метров и производство с цехами площадью более 15 тысяч квадратных метров. Также там работает лаборатория, ремонтные мастерские, клады и автопарк.

На предприятии работает современное оборудование, а качество продукции строго контролируют. По словам вице-президента компании по экономике и финансам Елены Мирзаянц, новую линию уже смонтировали, ее запустят в мае. На ней будут выпускать 20 тысяч бутылок минеральной воды в час.

«В ближайшие полгода будет запущена дополнительная линия по производству питьевой воды в канистрах 10 литров, что увеличит производство данной продукции в два раза», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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