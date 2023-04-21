Подмосковье 21 апреля 2023, 14:38 Завод металлоконструкций в Солнечногорске достроят к концу 2023 года Главгосстройнадзор МО

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Завод металлоконструкций «Аполло» в индустриальном парке Есипово в Солнечногорске построят в четвертом квартале 2023 года. Предприятие будет производить до 12 тонн колонн, балок, ферм, связей и прогонов в год, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Инспекторы ведомства проверили на объекте земляные работы, устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций. Они дали застройщику рекомендации по поддержанию порядка на стройплощадке и регулярной мойке колес.

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Здание площадью более 9,7 тысячи квадратных метров будет состоять из производственного цеха и двух административных.

Всего с начала 2023 года в Главгосстройнадзор Подмосковья поступило 26 извещений о начале строительства и реконструкции производств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам нового времени.

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